Угрозы терактов в Мариуполе помогут предотвращать "умные" камеры - спецкор

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков открыл в Мариуполе инновационный аналитический центр. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области. По словам министра, сегодня в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности. Собирать информацию в Центре будут с "умных" камер, размещенных по всей Донецкой области.

Больше о работе Центра рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Мариуполя Тимофей Львутин.

"Определяется, есть ли где-то какое-то происшествие — в Мариуполе или же в Краматорске, в любом другом городе Донецкой области. Сразу же по всей области стоят так называемые умные камеры, которые способны распознавать лица, которые способны распознавать по номеру автомобиля, чей он. Также камера показывает, что происходит — выстрел, взрыв, все что угодно", — сообщил спецкор.

По словам Львутина, на открытии Центра министр внутренних дел отметил, что вблизи Мариуполя проходят боевые действия, также проходит много людей с оккупированной территории.

"Среди этих людей могут быть также и боевики и террористы, которые могут перевозить оружие, пытаться создать теракт, поэтому для того, чтобы это предотвратить и был создан данный центр", — процитировал слова Авакова спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.