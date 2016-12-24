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Под Одессой столкнулись 10 авто, образовался 20-километровый затор

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Согласно информации, авария случилась из-за сложных погодных условий, в частности гололеда и тумана. В результате ДТП образовался затор около 20 километров.
Под Одессой столкнулись 10 авто
Dtp.kiev.ua

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Одесса в субботу около 11:00 столкнулись 10 автомобилей — как легковых, так и грузовиков. Одно транспортное средство вылетело с трассы и оказалось в поле за обочиной. В результате образовался затор около 20 км. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что авария случилась из-за сложных погодных условий, в частности гололеда и тумана.

ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки. Как сообщают очевидцы, образовался грандиозный затор более 20 километров.

Ранее сообщалось, что на окружной дороге в Харькове в районе экопарка произошло ДТП с участием авто патрульной полиции. Согласно информации очевидцев масштабной аварии, столкнулись сразу семь автомобилей.

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