"НФ" поддержал бюджет в обмен на уговор не трогать Авакова - эксперт

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко на совещании комитета ВР по расследованию трагедии в селе Княжичи сообщил, что 17 служебных лиц, в том числе, начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко подозреваются в связи с событиями в Княжичах. При этом генпрокурор опроверг информацию об иных причинах трагедии в селе Княжичи, нежели служебная халатность. В то же время на комитете не смогли принять каких-либо решений по поводу ЧП в связи с отсутствием кворума.

На вопрос, было ли заседание сорвано специально, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Видимо, была воля главы комитета, чтобы никто не пришел. Пришли только фанатики, как говорится. Поймите правильно, это вопрос больше политический, чем правовой. Да, конечно, погибли люди, это трагедия, но в свете того, что "Народный фронт" поддержал бюджет Владимира Гройсмана, а Гройсман все-таки — представитель "БПП", соответственно, была договоренность — не трогать Арсена Авакова ни в коем случае. Соответственно, если не будет давления общества на МВД, на ГПУ по расследованию этого вопроса, депутаты, возможно, соберутся, но уже в следующем году", — заявил политолог.

Ранее пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство".

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Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.