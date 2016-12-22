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Смерть экс-замглавы "Нафтогаза": в его показаниях не были заинтересованы – эксперт

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Смерть экс-замглавы "Нафтогаза" (4)

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Эсперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что произошедшее напоминает ситуацию с Михаилом Чечетовым или Валентиной Семенюк-Самсоненко, которые тоже были ключевыми свидетелями в громких делах.
Валентин Землянский
RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Свидетели редко доживают до суда. Землянский о смерти экс-замглавы "Нафтогаза"
КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В Винницкой области застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев, который находился в розыске по делу братьев Кацуб. Пресс-секретарь генерального прокуратура Лариса Сарган сообщила, что тело обнаружили следователи, которые пришли к нему в рамках уголовного дела о хищении денег при закупке самоподъемных буровых вышек. При этом три других фигуранта дела Кацуб были задержаны успешно.

Что привело к смерти бывшего замруководителя НАК "Нафтогаз", в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Это все напоминает те ситуации, которые возникали, например, с господином Чечетовым, или с Валентиной Семенюк-Самсоненко — бывшей главой Фонда госимущества, т.е. у нас каждый раз, как только возникает громкое дело и есть ключевой свидетель по этому делу, почему-то с ним происходят какие-то инциденты такого порядка. Причем как мы помним, госпожа Семенюк, она застрелилась из охотничьего ружья. Я думаю, что господин Юрьев мог дать более исчерпывающие показания, и в этом не были заинтересованы, а вот кто не был заинтересован, — это уже вопрос к следствию", — заявил Землянский.

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