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    Экономика

    Эксперт: переходу промышленности на биогаз в Украине мешает государство

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    В Европе на сегодняшний день только в Германии 17 тысяч заводов переоборудованы для работы на биогазе, а в Украине - всего два. Об этом в эфире "ГС" рассказала эксперт в сфере энергоэффективности Мария Яковлева.
    Станция по добыче биогаза
    vikna

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Согревать города их собственными отходами — это вполне доступная альтернатива. Так считает глава правления агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк. На этом предприятии перерабатывают куриный помет и другие отходы, превращая их в электроэнергию и удобрения.

    Станция по добыче биогаза
    vikna
    Прорыва от добычи биогаза в Украине не будет - эксперт

    Косюк утверждает, что биогазовая установка производительностью до одного мегаватта в час окупается уже через пять-семь лет. А перерабатывать на ней можно и отсортированные на свалках отходы.

    Возможен ли массовый переход украинских предприятий на биогаз, проанализировала в эфире радиостанции Голос столицы член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева.

    "Государство не помогает, не финансирует, не предоставляет возможности привлекать такие средства, чтобы они были не под сумасшедшие проценты. А предприятия на сегодняшний день таких средств не имеют. Можем посмотреть на опыт Европы, у нас — только несколько удачных примеров, это "Мироновский хлебопродукт" в Винницкой области и завод биогаза построил агрохолдинг "Астарта" в Полтавской области. В Европе на сегодняшний день только в Германии есть 17 тысяч заводов. А кредит в Украине можно взять под такие же высокие проценты, как и кредит на любые другие нужды, это — нецелесообразно", — отметила эксперт.

    ранее сообщалось, что немецкая компания "Озон" готова была вложить в добычу биогаза на свалке в селе Великий Бобрик вблизи Сум около 2 миллионов евро.

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