Прорыва от добычи биогаза в Украине не будет - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

На свалке в Ровенской области начали добывать биогаз. Компания разработала так называемое месторождение и сообщает, что стоимость строительства составила 20 миллионов гривен. Мощность объекта — 500 киловатт-часов.

Ожидается, что биогазовая станция ежегодно будет добывать от 2,5 до четырех миллионов кубометров биогаза с помощью которого можно произвести более четырех миллионов киловатт-часов электроэнергии. В компании также отметили, что после запуска сети биогазовых станций там смогут начать переработку твердых бытовых отходов.

Добычу биогаза на свалке прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель наблюдательного совета биоэнергетической Ассоциации Украины Владимир Майстришин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки може бути інвестиційно привабливим такий проект? Якщо говорити мовою цифрце багато чи мало?

— Давайте поговоримо про макроцифри. Україна сьогодні споживає приблизно 50 мільярдів кубів газу. Відповідно, чотири мільйони — це менше якоїсь тисячної долі процента, тобто це абсолютно незначні цифри. Але не в цьому суть. Треба зважити на те, що якщо ми не будемо збирати той газ, який виділяється, то він буде йти в атмосферу і забруднювати. Тому це є благородна справа, скажімо, так збирати його. Більше того, державою забезпечується привабливість інвестицій за рахунок так званого зеленого тарифу. Тобто та електроенергія, яка буде видобуватись з цього газу, вона обліковується як зелена. Тобто сьогодні це майже в два рази дорожче, ніж та електроенергія, яка видобувається з вугілля. Власне, ця привабливість навкруги цього і ходить. Це перше і друге, найголовніше. Сьогодні з нашими звалищами треба щось робити і тут, як кажуть, треба вітати будь-які інвестиції, які покращать наше довкілля.

На яку кількість домогосподарств вистачить більше чотирьох мільйонів кіловат-годин електроенергії?

— Одне домогосподарство в місяць, якщо це будинок пристойний — це десь 500-1000 кубів. Беремо для простоти 1000 кубів. Тисяча будинків — це мільйон. Відповідно, чотири тисячі будинків по тисячі кубів в годину. Це суттєво, якщо зважити на те, що воно викидувалось в атмосферу. Але не в тому суть. Цей газ не є придатним для спалювання будинків. Цей газ є придатним тільки для виробництва електроенергії і то на місці, тому що там є великі проблеми з його очищенням, транспортуванням і таке інше. І в світі я не знаю технологій, які беруть цей газ і передають в мережу. Його краще всього спалювати на місці. Як правило, ці всі сміттєзвалища знаходяться за межами населених пунктів і будувати туди газопровід, очищувати і не зрозуміло, якої якості подавати в мережу — це неперспективно.

Якщо створити окрему мережу біогазу?

— Сьогодні є такі розробки. Лідером таких розробок, так званих біогазових установок, які закачують прямо в мережу, вони роблять з деревини, скажімо так, біоматеріалів, але це є ціла установка. Сміттєзвалищний газ сьогодні в межах десь 30-40% вміст метану, а якщо подивитись, який вміст метану в нашому трубопроводі — це 99%. Якщо вони розбавляють, таким чином, тобі треба робити цілу фабрику збагачення, але перед збагаченням треба робити велику роботу щодо очищення. Тому що ми ж розуміємо, що на сміттєзвалищах утворюється цей газ і він не завжди чистий, тобто там може бути ціла таблиця Менделєєва.

Що можна видобувати з наших звалищ?

— Казати, що за рахунок сміттєзвалищ у нас буде економічний прорив — це було б трохи зухвало. Дійсно, треба їх укривати і добувати метан, який там вже є. Але найперша, нульова база цього всього діла — розділяти сміття. Я свого часу мав можливість навчатись в Японії. У нас в гуртожитках прямо в кімнаті було п'ять пакунків для різного сміття, навіть не на коридорі. Таким чином, ми сьогодні, якби ми розподіляли сміття, то, по-перше, було б набагато вигідніше на першій стадії його переробляти в непотріб. А з іншої сторони, то газу було б більше,тому що сьогодні газ виділяється тільки у випадку, коли якась біоречовина гниє, умовно кажучи, їжа, рослини тощо. Вони виділяють природній газ, цей метан. Решта — пластик, побутові матеріали не виділяють газ і сьогодні, на жаль, в морфології. Тобто складові цього сміття, які є на сміттєзвалищах, вони дещо відрізняються від складових сміттєзвалищ Європи, де йде розподілення сміття на першій стадії.

Скільки б ти не розподіляв сміття, його переробляти будуть разом.

— Ні, не так. Якщо б ми, хто буває в Європі, той точно бачить, у них там розподіл на самому початку. Тобто на рівні звалювання якогось сміття. Відповідно, вивезення і формування цих сховищ вже йде з урахуванням того, яка сировина, тобто яке сміття надходить. Інша проблема. Окрім збирання метану — це, я вважаю, найпростіший спосіб сьогодні щось з цим сміттєзвалищем робити, інша ситуація — це спалювати це сміття, але спалювання сміття, наскільки я знаю цю ситуацію, вигідна тільки в великих об'ємах, тобто такі сміттєспалювальні заводи вигідні в містах-мільйонниках. Решта — це все від лукавого і потребує дуже великих інвестицій і подальша підтримка цього спалювання. Сміття саме по собі не горить.

Розпочинали з біогазу. Наскільки є потенціал для розширення таких проектів в Україні?

— Біогаз є трьох типів, декілька типів. Перший тип — це той зі сміттєзвалищ біогаз. Ми вже тут розібрались з ситуацією, що треба робити і я вже бачу, що майже всі обласні центри в певній стадії або зробили ситуацію по збору цього метану, або в проекті. Тобто сьогодні вільних площадок для біогазових станцій майже немає. Друга ситуація з біогазом — це вироблення його з біосировини по прикладу солома, перегній на великих пташниках, наприклад, ви ж знаєте, що у нас, можливо, найбільший в Європі Миронівський хлібопродукт вподобав таку станцію по біогазу установці. Вони виробляють електроенергію за зеленим тарифом. Там, здається, мегават 30 чи 40 електроенергії. Тобто брати вже готовий газ, який виділяється і спалювати його в електроенергію. І третій, більш масштабний проект — це будувати.

Я бачив сьогодні є пропозиції від німецьких фірм будувати так звані біогазові станції, які будуть генерувати 96-відсотковий метан, тобто природній газ. В цьому я бачу, можливо, найбільшу перспективу. Тобто солому сьогодні можна тюкувати і спалювати на місці, і виробляти електроенергію. А можна робити такі установки, які будуть виробляти біогаз, очищати його, збагачувати і закачувати в трубу як природній газ.

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