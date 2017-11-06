"Артемсоль": дефицита соли в Украине не будет

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" выполняет заявки потребителей и осуществляет отгрузку продукции в штатном режиме, несмотря на арест счетов ГП 2 ноября, сообщает пресс-служба "Артемсоли".

"Обращаюсь к нашим потребителям и уверяю, что дефицита соли в Украине не будет. Администрация предприятия сделала все возможное, чтобы удержать ситуацию. На сегодняшний день мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего опасаться и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу", – заявила руководитель ГП Виктория Луценко.

Она также добавила, что "Артемсоль" своевременно выплатила заработную плату почти трехтысячному коллективу предприятия. Кроме того, по ее словам, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.

2 ноября были арестованы счета ГП "Артемсоль" в рамках исполнительного производства на взыскание с предприятия 70 млн грн штрафных санкций в результате нарушения условий договора с коллективным предприятием воинов-интернационалистов (КПВИ) "Память" в период 2014–2015 годов.