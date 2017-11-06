наверх
06.11.201716:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Артемсоль": дефицита соли в Украине не будет

    (обновлено: )7011
    Также отмечается, что "Артемсоль" своевременно выплатила заработную плату почти трехтысячному коллективу предприятия. Кроме того, по ее словам, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.
    ГП Артемсоль
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" выполняет заявки потребителей и осуществляет отгрузку продукции в штатном режиме, несмотря на арест счетов ГП 2 ноября, сообщает пресс-служба "Артемсоли".

    "Обращаюсь к нашим потребителям и уверяю, что дефицита соли в Украине не будет. Администрация предприятия сделала все возможное, чтобы удержать ситуацию. На сегодняшний день мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего опасаться и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу", – заявила руководитель ГП Виктория Луценко.

    Она также добавила, что "Артемсоль" своевременно выплатила заработную плату почти трехтысячному коллективу предприятия. Кроме того, по ее словам, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.

    2 ноября были арестованы счета ГП "Артемсоль" в рамках исполнительного производства на взыскание с предприятия 70 млн грн штрафных санкций в результате нарушения условий договора с коллективным предприятием воинов-интернационалистов (КПВИ) "Память" в период 2014–2015 годов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кровавое ограбление в Днепре: пять полицейских ранены
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    На месте стрельбы в Техасе
    Техасская бойня в церкви
    Золотарев: украинские политики не готовы к грядущим глобальным изменениям. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Елена Зайцева в Харьковском суде
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание