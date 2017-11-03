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    Экономика

    "Артемсоль" заявила об угрозе остановки работы

    (обновлено: )11001
    Арест счетов госкомпании проведен в рамках спора между "Артемсолью" и коммунальным предприятием воинов-интернационалистов "Память" о взыскании с предприятия более 60 млн грн обязательств по договору, который был заключен в 2005 году.
    Украинское госпредприятие Артемсоль
    "Артемсоль"

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Госкомпания "Артемсоль", которая является одним из крупнейших поставщиков соли в СНГ, сообщила, что работа предприятия может быть парализована из-за ареста счетов государственной исполнительной службой.

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    "Вчера вечером, второго ноября, были арестованы счета ГП "Артемсоль", работа предприятия может быть парализована. Как стало известно, арест произошел в результате открытия исполнительного производства на взыскание с ГП "Артемсоль" 70,5 миллиона гривен штрафных санкций в результате нарушения условий договора с предприятием "Память" в период 2014-2015 годов", — говорится в сообщении компании.

    На предприятии заявили, что исполнительная служба не уведомила надлежащим образом "Артемсоль" об открытии производства по этому взысканию, компания считает такие действия нарушением законодательства и подала кассационную жалобу на решения судов, которые принимали решения о взыскании с предприятия указанной суммы.

    Уточняется, что арест проведен в рамках спора между "Артемсолью" и коммунальным предприятием воинов-интернационалистов "Память" о взыскании с предприятия более 60 миллионов гривен обязательств по договору, который был заключен в 2005 году. В "Артемсоли" также сообщили, что отказались от этого договора, посчитав его условия противоречащими интересам государства и своим экономическим интересам.

    Напомним, ранее предприятие "Артемсоль" выразило готовность возобновить экспорт продукции российским потребителям

    Предприятие "Артемсоль" — один из крупнейших производителей соли в СНГ, расположено в городе Соледар Донецкой области, производственная мощность предприятия — более 7 миллионов тонн каменной соли в год.

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