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    Экономика

    В Минюсте прокомментировали миллионные премии сотрудников

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    Как отмечается, выплата вознаграждения государственному исполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд государственного бюджета.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. В Министерстве юстиции Украины заявили, что информация о выплате миллионных премий сотрудникам ведомства подана некорректно. Об этом заявила и.о. государственного секретаря Минюста Елена Косолапова в ответ на запрос "Обозревателя".

    "Сумма в пользу государственного исполнителя является не премией, а вознаграждением, которое выплачивается от взысканного с должника исполнительного сбора, который составляет 10% суммы долга", — отметила Косолапова.

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    Она подчеркнула, что выплата вознаграждения государственному исполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд государственного бюджета, который формируется из средств исполнительского сбора, взысканного государственными исполнителями с должников, и не требует дополнительных расходов Государственного бюджета Украины.

    По словам Косолаповой, с момента введения системы мотивации государственных исполнителей (с сентября 2016 года) органами Государственной исполнительной службы сумма взысканий увеличилась.

    "До введения действенной системы мотивации государственных исполнителей с января по сентябрь 2016-го госисполнителями всего было взыскано и перечислено в бюджет 1,5 млрд, а после внедрения системы мотивации с октября 2016 по июнь 2017 — почти 1,8 млрд. Это на 202 млн грн больше. А объем выполнения судебных решений за этот период увеличился в 3 раза", — подытожили в ведомстве.

    Напомним, ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен. Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.

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