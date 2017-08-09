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    Экономика

    Эксперт об энергонезависимости: любимая пропагандистская история власти

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (340)

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    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для реализации плана Кабмина по увеличению добычи газа, "Укргаздобыча" к 2020 году должна нарастить показатели на 5 миллиардов кубометров.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Европейский инвестиционный банк намерен выделить 37 млн евро на увеличение добычи природного газа в Украину. Об этом говорится в сообщении банка. Проект направлен на увеличение добычи природного газа путем установки новых газокомпрессорных установок, а также установок для очистки газа на некоторых газовых месторождениях Украины. Тем временем, уже несколько лет власти декларируют борьбу за энергетическую независимость страны.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кабмин теряет контроль над энергетическими активами

    Сможет ли Украина добывать столько собственного газа, чтобы удовлетворить все свои потребности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    "Честно скажу, это любимая история пропагандистская нынешней власти, да и предыдущая об этом много говорила… Мне кажется, это не имеет никакого практического смысла, для общества — так точно. В теории, конечно, можем, но это потребует не только роста добычи. Есть в стране такой план — Концепция роста газодобычи, правда, он — на пяти страницах формата А4, но, тем не менее, даже цифры какие-то есть, Кабмин его утвердил в свое время. Там предполагается, что до 2020 года компания "Укргаздобыча" выйдет на 20 млрд добычи, еще порядка 8 млрд обеспечат частные добытчики. Сейчас "Укргаздобыча" совместной деятельностью добывает 15 млрд, а частники добывают — около пяти", — пояснил эксперт.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина имеет собственные ресурсы и возможности, чтобы стать энергонезависимым государством.

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