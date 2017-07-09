КБ "Луч" разместило в сети видео испытания новейшего ПТРК "Корсар"

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КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро "Луч" провело испытание ракетного комплекса "Корсар" на одном из полигонов. Видеозапись испытания обнародована на странице КБ в Facebook.

"Корсар" работает", — отметили разработчики.

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Ранее сообщалось, что на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар", которые проходили в интересах Вооруженных сил Украины. "Ракетный комплекс "Корсар" успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины. Результатом испытания "Корсара" стала оценка "отлично", — сообщило КБ "Луч" на своей странице в Facebook.