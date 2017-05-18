ВЭБ финансировал продажу доли экс-партнера Трампа в "Запорожстали" - СМИ

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. "Внешэкономбанк" (ВЭБ) финансировал сделку по продаже доли Александра Шнайдера — канадского бизнесмена российского происхождения и бывшего бизнес-партнера президента США Дональда Трампа — в украинском металлургическом комбинате "Запорожсталь", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Шнайдер участвовал в проекте Trump International Hotel and Tower в Торонто, который стартовал в 2007 году. Проект был совместным предприятием Шнайдера и Трампа, его стоимость оценивалась в 500 миллионов канадских долларов (367 миллионов долларов США). Во время экономического кризиса проект столкнулся с финансовыми трудностями.

В 2010 году принадлежащая Шнайдеру и его партнеру компания Midland Resources продала долю в "Запорожстали" за 850 миллионов долларов, пишет газета со ссылкой на данные S&P Global Market Intelligence. Источники газеты утверждают, что покупателем выступила организация, которая представляет интересы российского правительства, а ВЭБ предоставил для этого средства. Покупатель не назывался, однако трейдер по металлам, знакомый со сделкой, сказал изданию, что в итоге сам ВЭБ получил контроль над долей Midland в "Запорожстали".

После сделки Шнайдер вложил средства в канадский проект, который тогда находился в затруднительном финансовом состоянии, пишет газета. Впоследствии он продолжил вкладывать туда деньги, чтобы удержать его на плаву. В дальнейшем Шнайдер оказался вянут в судебное разбирательство с компаниями Трампа по поводу вопросов управления.

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Как отмечает газета, адвокат Шнайдера Саймон Цукер (Symon Zucker) утверждал в интервью в апреле, что из вырученных от продажи доли в "Запорожстали" средств 15 миллионов долларов были вложены в Trump International Hotel and Tower. Однако на следующий день он написал по электронной почте, что не может подтвердить, что какие-либо средства пошли на канадский проект. Цукер также заявил, что у Midland никогда не было связей с ВЭБом. Он отказался называть покупателя доли Midland в "Запорожстали", сказав только, что это была украинская промышленная группа.

Напомним, в феврале прошлого года суд отказал "Сбербанку России" в аресте имущества "Запорожстали".