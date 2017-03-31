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    Гройсман сообщил, когда средства активов режима Януковича поступят в бюджет

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    По словам Гройсмана, в первом полугодии можно будет говорить о том, что средства от специальной конфискации активов режима Януковича уже поступят в государственный бюджет.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средства от специальной конфискации активов режима Януковича в размере 12 млрд грн могут поступить в государственный бюджет в первом полугодии.

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    Об этом он сказал на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве.

    "Мы заложили в спецфонд 12 млрд грн всего и распределили их по разным программам. Я считаю, что в первом полугодии можно будет говорить о том, что эти средства уже поступят в государственный бюджет. Я оптимистично смотрю на то, что мы все профинансируем, в том числе — за средства специального фонда", — сказал премьер.

    Напомним, 14 сентября Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволит конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" 1,5 млрд долл., которые принадлежали чиновникам времен Януковича.

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