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    Добытый уран не будет оставаться в Украине - Корольчук

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    В эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что уран будет возвращаться в Украину уже в виде топлива.
    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Государственная служба геологии и недр выдала частной компании специальные разрешения на разработку четырех месторождений урановых руд в Николаевской и Днепропетровской областях. Таким образом, впервые добывать уран в стране будет частная компания. ООО "Атомные энергетические системы Украины" получило лицензии сроком на 5 лет. 

    Контейнер с низкообогащенным ураном. Архивное фото
    Flickr/ NNSANews
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    Добычу урана в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

    "В данном случае стоит рассматривать такой вариант, что этот уран, который будет добываться, обогащаться, а потом уже поступать в Украину, возвращаться в виде топлива, то есть он фактически не будет у нас оставаться. Еще один момент, мы могли бы действительно организовать производство ядерного топлива, вот как планировали строительство завода в той же Кировоградской области, там где одни из самых больших запасов. Но пока еще нет интереса ни западных партнеров, тем больше в России нет интереса в этом проекте. А даже частная компания, которая добывала бы здесь уран, она бы могла также поставлять на тот же завод, который был бы или полностью, или частично государственным", — считает эксперт.

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    Ранее глава Госгеонедр Николай Бояркин сообщал, что компания "Атомные энергетические системы Украины" осуществляет давление на службу и хочет получить спецразрешения без аукциона. Он тогда заявлял, что речь идет о стратегических запасах урана, и отдавать их в частные руки без надлежащих документов — это беззаконие.

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