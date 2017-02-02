В госсобственности останутся только две шахты - Волынец

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Для ликвидации шахт создадут специальный фонд. Средства на это возьмут из концессионных и арендных платежей. Такое решение в среду, 1 февраля, приняло правительство. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, это обеспечит необходимые поступления в бюджет.

Ликвидацию шахт прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В проекте стратегии энергетики Украины предусмотрено на первом этапе закрыть 30 шахт, не сказано за какой срок, потом еще 17. Но 32 государственные шахты находятся на подконтрольной украинской власти территории. А закрыть хотят 47. Значит, еще 15 шахт, которые находятся в собственности частных структур и успешно работают. И тогда остается две шахты в Украине. Но если посмотреть структуру запасов в украинских недрах по углю, газу и нефти, то у нас запасы угля составляют 97,5%. А нефть и газ — всего 2,5%. При этом у нас эта материально-финансовая база не ликвидирована полностью. Целые шахтерские регионы, которые существуют за счет того, что есть шахты, они работают, они выплачивают людям зарплату, люди заняты, отчисления идут в пенсионный фонд, в фонд социального страхования. Вот какая ситуация. Мне неизвестно, какие шахты правительство собирается закрыть", — заявил эксперт.

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Ранее шахтеры устраивали митинги в Киеве, они требовали выплаты долгов по заработной плате и митинговали против намерений властей закрыть ряд шахт. Также горняки перекрывали международную трассу. Власти обещали погасить долги. Минэнерго со ссылкой на главу ведомства Игоря Насалика сообщало, что правительство планирует войти в новый год без долгов по заработной плате перед шахтерами.