В 99% банков Украины можно вводить временную администрацию - эксперт

Кто виноват в ситуации с банком "Михайловский", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
"Исходя из тех нормативов, которые на сегодняшний день существуют в банковской системе, которые за два последние года насоздавал, в общем-то, НБУ, временную администрацию на сегодняшний момент можно ввести, в принципе, в любой украинский банк. Я думаю, что в 99% украинских банков можно вводить, это будет недокапитализация, несоблюдение нормативов, несоответствие нормам финансового мониторинга, то есть за все, что угодно. То есть было бы желание, любой банк можно сегодня "положить", — заявил Кравец.
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