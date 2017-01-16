В 99% банков Украины можно вводить временную администрацию - эксперт

РИА Новости Украина Евгений Котенко Продан, но не куплен? Темная история банка "Михайловский" Как показывает экспертиза Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства, банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным. После того, как банк "Михайловский" приобрел права требования у компании "Инвестиционно-расчетный центр", НБУ признал его неплатежеспособным, поскольку обязательства банка перед физлицами увеличились, а нагрузка на Фонд гарантирования выросла до 2,6 миллиардов гривен.

Кто виноват в ситуации с банком "Михайловский", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Исходя из тех нормативов, которые на сегодняшний день существуют в банковской системе, которые за два последние года насоздавал, в общем-то, НБУ, временную администрацию на сегодняшний момент можно ввести, в принципе, в любой украинский банк. Я думаю, что в 99% украинских банков можно вводить, это будет недокапитализация, несоблюдение нормативов, несоответствие нормам финансового мониторинга, то есть за все, что угодно. То есть было бы желание, любой банк можно сегодня "положить", — заявил Кравец.

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