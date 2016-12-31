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Луценко сообщил, что Украине вернули "2181 Ватикан"

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Год 2016, прощай! Итоги (112)

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Возвращенные 94 тысячи гектар земли государству Луценко сравнил с территориями некоторых государств. По его словам, это "две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан".
Юрий Луценко. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В 2016 году Генеральной прокуратурой в ходе судебных процессов было возвращено государству 94 тысячи гектар земли. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Земля. Архивное фото
Flickr/shine oa
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Возвращенные такого количества земли Луценко сравнил с территориями некоторых государств.

"Это две Андорры, почти три Мальты, шесть Лихтенштейнов, шестнадцать Сан-Марино, четыреста восемьдесят Монако, две тысячи сто восемьдесят один Ватикан", — написал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.

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