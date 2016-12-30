Порошенко подписал законы по поддержке самолетостроения

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал законы, направленные на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и закон "О развитии самолетостроительной промышленности" по поддержке самолетостроительной отрасли" направлены на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов. Документ, в частности предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30 000 кг и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

"Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и дополнение перечня таких товаров", — говорится в сообщении.

Также президент подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли". Законом предоставляются субъектам самолетостроения, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона Украины "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшения финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

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