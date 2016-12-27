Украина проведет переговоры о ЗСТ с Израилем до конца зимы – торгпред

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров между Украиной и Израилем о создании совместной зоны свободной торговли (ЗСТ) запланирован на конец января — начало февраля 2017 года, информации о возможном переносе этих переговоров украинская сторона не получала, заявила замминистра экономики Украины — торговый представитель Наталия Микольская.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит главы правительства Владимира Гройсмана в страну. Решение было принято в связи с тем, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совбеза ООН.

"Было согласовано проведение следующего раунда консультаций в Киеве в конце января – начале февраля. По состоянию на сегодня, другой информации… у нас нет", — сказала Мыкольская во вторник на пресс-конференции.

По ее мнению, создание ЗСТ между Украиной и Израилем является взаимовыгодным для обеих стран, так как позволит им развивать совместную торговлю и инвестиционную деятельность.

В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что Украина и Израиль намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами, однако на сегодняшний день документ не подписан. В сентябре Порошенко заявил, что договорился с президентом Израиля Реувеном Ривлином ускорить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между двумя странами. В ноябре спикер Кнессета (парламента) Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем в 2017 году.