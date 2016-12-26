Соцсети: почему это Израиль обидел украинца Гройсмана?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

После "кровавого" погрома синагоги в Умани, отношения между Украиной и Израилем продолжают накаляться: Киев поддержал резолюцию Совбеза ООН, призвавшую Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Всего резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности. Воздержался лишь представитель США.

Последствия были молниеносными: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие контакты с чиновниками более десяти стран, в том числе из Украины. Из-за поддержки Киевом резолюции ООН, сорвался и запланированный на ближайшие дни визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана.

В украинском сегменте соцсетей обсуждение этого исторического голосования не утихает вот уже несколько дней. Однако, наряду с частыми обвинениями украинской дипломатии, есть в соцсетях и такие мнения: "Не переживайте за Израиль — он подобных резолюций за последние десятки лет видел уже много. Украине нужно учиться самостоятельной внешней политике — это очевидный факт".

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook