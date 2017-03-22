Серия терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года. Справка

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Год назад в Брюсселе (Бельгия) произошла серия терактов, в результате которых погибли 32 человека.

Ниже приводится справочная информация.

22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя (Бельгия) в 08.00 (09.00 по Киеву) по местному времени прогремели два взрыва. Примерно в 08.30 (09.30 по Киеву) еще один взрыв прогремел в поезде на станции Мальбек в брюссельском метро.

Бомба взорвалась во втором вагоне поезда, когда головной вагон состава уже въехал в туннель.

В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).

В результате терактов аэропорт был закрыт. Все рейсы отменены. Самолеты, следовавшие в Брюссель, отправлены в другие аэропорты. Железнодорожное сообщение с аэропортом приостановлено. Более чем 20 часов после взрыва было закрыто метро.

В Бельгии был введен четвертый — высший уровень террористической угрозы.

Места большого скопления людей в Брюсселе, в том числе железнодорожные вокзалы и столичный метрополитен, патрулировали сводные группы военных и полицейских.

@SkyNews Последствия теракта в аэропорту Брюсселя

В стране был объявлен трехдневный траур.

Взрывы в аэропорту были совершены террористами-смертниками Ибрагимом эль-Бакрауи и Наджимом Лаашрауи. Бомбу в вагоне метров привел в действие брат Ибрагима эль-Бакрауи — Халид. Сообщник смертников Мохаммед Абрини, который по каким-то причинам не стал совершать самоподрыв, был арестован 8 апреля 2016 года.

Абрини был объявлен в розыск задолго до брюссельских терактов. Его засняли камеры наблюдения на заправочной станции на шоссе, ведущем в Париж, за два дня до терактов во французской столице. Он был за рулем автомобиля, в котором находился главный подозреваемый по делу о парижских терактах 13 ноября 2015 года — Салах Абдеслам.

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Абрини признался, что именно он являлся третьим террористом в аэропорту Брюсселя, "человеком в шляпе", который оставил на месте взрывов багаж с взрывчаткой и скрылся. По словам Абрини, свою светлую куртку, в которой его запечатлела камера видеонаблюдения, он выбросил в мусорную урну, а шляпу продал. Абрини предъявлены обвинения в терроризме.

В марте 2017 года стало известно, что полиция Бельгии обнаружила запись разговора между террористами-смертниками, устроившими взрывы в аэропорту, из которой следовало, что их целью были пассажиры рейсов, вылетавших в Россию, США и Израиль.

Следствие установило, что взрывчатку, использовавшуюся при терактах в Париже и Брюсселе, помогал изготовить гражданин Сирии — выходец из Алеппо, который прибыл в Европу под именем Ахмада Алкхалда. В частности, он помог изготовить жилеты со взрывчаткой Наджиму Лаашруи. По информации СМИ, Алкхалд объявлен в международный розыск, его нынешнее местонахождение неизвестно.

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По данным министерства экономики королевства, в результате терактов 22 марта в Брюсселе потери для экономики Бельгии составили в первом квартале 2016 года около 935,2 миллиона евро или около 0,1% национального ВВП. В Брюссельском столичном регионе доходы компаний в указанный период сократились на 122,5 миллиона евро. Более всего пострадал гостиничный, ресторанный и туристический бизнес, а также сфера массовых развлекательных мероприятий.

По сообщениям СМИ, финансовый ущерб для международного аэропорта Брюсселя в результате терактов 22 марта без оценки страховых компаний — около 80-90 миллионов евро.

AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD Во время минуты молчания вокруг импровизированного мемориала на площади в Брюсселе в память о погибших при терактах

24 февраля 2017 года правительство Бельгии одобрило проект закона, согласно которому граждане королевства, раненные при терактах на родине и за ее пределами, будут получать льготы, сопоставимые с теми, которые уже имеют пострадавшие во время Второй мировой войны. Пострадавшим в результате терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе будут компенсироваться медицинские расходы и выплачиваться пенсии в зависимости от степени инвалидности. В случае полной неспособности к нормальной жизнедеятельности пенсионное обеспечение составит более 20 тысяч евро в год. На пострадавших при терактах в Бельгии иностранцев данная система распространена не будет.