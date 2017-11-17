Хит Despacito стал триумфатором "Латинской Грэмми"

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии "Латинская Грэмми", присуждаемой Латиноамериканской академией искусства и науки звукозаписи. Об этом сообщает The Washington Post.

Триумфатором вечера стал хит Despacito Луиса Фонси. Он выиграл четыре награды.

Композицию, в частности, признали "Записью года" и "Песней года". Также был отмечен клип "Despacito", который в настоящее время является самым просматриваемым на YouTube.

Ранее сообщалось, что ролик на песню Despacito набрал более 4 миллиардов просмотров.