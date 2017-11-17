наверх
17.11.201710:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Хит Despacito стал триумфатором "Латинской Грэмми"

    (обновлено: )29
    Композицию, в частности, признали "Записью года" и "Песней года". Также был отмечен клип "Despacito", который в настоящее время является самым просматриваемым на YouTube.
    Кадр клипа Despacito
    LuisFonsiVEVO/Youtube

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии "Латинская Грэмми", присуждаемой Латиноамериканской академией искусства и науки звукозаписи. Об этом сообщает The Washington Post.

    Триумфатором вечера стал хит Despacito Луиса Фонси. Он выиграл четыре награды.

    Композицию, в частности, признали "Записью года" и "Песней года". Также был отмечен клип "Despacito", который в настоящее время является самым просматриваемым на YouTube.

    Ранее сообщалось, что ролик на песню Despacito набрал более 4 миллиардов просмотров.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    В Киеве прошла акция против "антиукраинских заявлений" Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор