Клип Despacito установил новый рекорд Youtube

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Клип на популярную песню Despacito ("Потихоньку") стал первым в истории роликом, набравшим более 4 миллиардов просмотров на видеохостинге Youtube.

"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался в Пуэрто-Рико — Ред.)", — написал один из исполнителей хита Луис Фонси в своем Instagram.

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Он также призвал своих подписчиков участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшим от ураганов.

За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4-й и 5-й категории. Ущерб для бюджета США, на который легла большая часть по восстановлению территорий, исчисляется сотнями миллиардов долларов. Число жертв стихии в Пуэрто-Рико достигло 43 человек, на данный момент электроснабжение восстановлено лишь на 16%.