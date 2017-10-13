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    Культура

    Клип Despacito установил новый рекорд Youtube

    (обновлено: )217
    Один из исполнителей хита Луис Фонси сообщил, что клип набрал более 4 миллиардов просмотров. Он также призвал своих подписчиков участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшим от ураганов.
    Кадр клипа Despacito
    LuisFonsiVEVO/Youtube

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Клип на популярную песню Despacito ("Потихоньку") стал первым в истории роликом, набравшим более 4 миллиардов просмотров на видеохостинге Youtube.

    "Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался в Пуэрто-Рико — Ред.)", — написал один из исполнителей хита Луис Фонси в своем Instagram.

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    Он также призвал своих подписчиков участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшим от ураганов.

    За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4-й и 5-й категории. Ущерб для бюджета США, на который легла большая часть по восстановлению территорий, исчисляется сотнями миллиардов долларов. Число жертв стихии в Пуэрто-Рико достигло 43 человек, на данный момент электроснабжение восстановлено лишь на 16%.

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