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    Культура

    Смерть дочери Людмилы Гурченко: стало известно, как это произошло

    (обновлено: )85402
    Согласно данным дочери умершей, Марии Королевой внезапно стало плохо и она упала на асфальт между машинами. Прохожие помогли перенести женщину на лавочку.
    Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Единственная дочь легендарной актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева упала во время прогулки с дочерью и внучкой в Москве и умерла до приезда медиков. Об этом полицейским сообщила дочь Королевой Елена, пишет "Московский комсомолец".

    Отмечается, что женщина скончалась на парковке возле своего дома в Вишняковском переулке.

    По словам Елены, утром они вышли из подъезда и направлялись к автомобилю, который был припаркован на стоянке.

    Внезапно дочери Гурченко стало плохо и она упала на асфальт между машинами. Соседка рассказала, что Королева лежала с открытыми глазами, но не могла разговаривать.

    Прохожие помогли Елене перенести маму на лавочку. Женщина скончалась за несколько минут до приезда медиков.

    Ранее сообщалось, что на 53-м году жизни умер актер театра и кино, сценарист, режиссер, член национального союза кинематографистов, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко.

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