Смерть дочери Людмилы Гурченко: стало известно, как это произошло

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Единственная дочь легендарной актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева упала во время прогулки с дочерью и внучкой в Москве и умерла до приезда медиков. Об этом полицейским сообщила дочь Королевой Елена, пишет "Московский комсомолец".

Отмечается, что женщина скончалась на парковке возле своего дома в Вишняковском переулке.

По словам Елены, утром они вышли из подъезда и направлялись к автомобилю, который был припаркован на стоянке.

Внезапно дочери Гурченко стало плохо и она упала на асфальт между машинами. Соседка рассказала, что Королева лежала с открытыми глазами, но не могла разговаривать.

Прохожие помогли Елене перенести маму на лавочку. Женщина скончалась за несколько минут до приезда медиков.

Ранее сообщалось, что на 53-м году жизни умер актер театра и кино, сценарист, режиссер, член национального союза кинематографистов, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко.