наверх
01.11.201707:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Друг Джигарханяна отреагировал на сообщения о задержании актера

    (обновлено: )17810
    От имени Джигарханяна Артур Согомонян обратился к журналистам с просьбой прекратить копаться в его личной жизни. По его словам, данные о задержании актера - "очередная ложь".
    Армен Джигарханян на пресс-конференции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина. Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг информацию, которая ранее была опубликована рядом СМИ, о том, что актер вместе с ним вскрывал квартиру на Молодогвардейской улице в Москве и был задержан полицией.

    CМИ сообщили, что полицейские задержали Джигарханяна в момент, когда знаменитый актер вместе со своим другом Согомоняном пытался вскрыть замок в квартире на Молодогвардейской улице, где он жил со своей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Квартира является собственностью супруги.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua
    Главные события 31 октября в фотографиях

    "Очередная ложь. Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи", — рассказал РИА Новости Согомонян.

    От имени Джигарханяна он обратился к журналистам с просьбой прекратить копаться в его личной жизни.

    "Ему это больно, Армен Борисович не заслуживает к себе такого отношения", — сказал друг актера.

    Читайте также: Торговые войны Украина-Россия: кому это невыгодно?

    На прошлой неделе в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Артист 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу, где пробыл две недели.

    Представитель супруги Джигарханяна Ирина Мазур 19 октября сообщила об увольнении Цимбалюк-Романовской из театра и ее решении развестись с Джигарханяном. Мазур также рассказала, что развод Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской состоится 9 ноября, все необходимые для этого документы уже готовы.

    Напомним, в прошлом году Джигарханян женился: ему на тот момент было 80 лет, ей — 36.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Аваков
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen