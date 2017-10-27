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    Культура

    Шарль Азнавур в Иерусалиме получил награду за спасение евреев

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    Награда присуждена Шарлю Азнавуру за гуманитарную деятельность во времена Холокоста его семьи, укрывшей несколько человек, которых преследовали нацисты.
    Концерт Шарля Азнавура в Ереване
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    КИЕВ, 27 окт – РИА Новости Украина. легендарный французский шансонье Шарль Азнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны, сообщила пресс-служба главы еврейского государства Реувена Ривлина.

    В президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валленберга.

    "Награда присуждена Азнавуру за гуманитарную деятельность во времена Холокоста его семьи, укрывшей несколько человек, которых преследовали нацисты. Активное участие в спасательных операциях принимали Шарль и его сестра Аида", — говорится в сообщении.

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    Медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии, и предположительно умер после войны в советской тюрьме. Награду Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме, сообщила пресс-служба израильского президента.

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    "Ваша семья – это замечательный пример отваги, мой дорогой друг. Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье", — сказал Ривлин, который участвовал в церемонии награждения.

    Азнавур в ответном слове признавался в любви к Иерусалиму и говорил о своих армянских корнях. "У нас так много общего, у евреев и армян, в беде и радости, в работе, музыке, искусстве, способности к языкам, к тому, чтобы становиться важными людьми в странах, которые нас приняли", — цитирует его президентская пресс-служба.

    Несмотря на возраст, Азнавур в субботу даст концерт в Тель-Авиве.

    Ранее сообщалось, что Шарль Азнавур в 93 года получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде. 

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