Порошенко проиллюстрировал депортацию украинцев фото выдворения евреев

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко допустил ошибку на своей странице в Twitter, прикрепив к сообщению о депортации населения западных областей Украины фотографию депортации евреев в лагеря смерти.

Порошенко 21 октября написал на своей странице в Twitter сообщение, приуроченное к годовщине депортации населения западных областей страны в Сибирь. К сообщению он прикрепил фотографию людей с вещами.

Скриншот сообщения

"Странно, но в твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в Сибирь в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения

В качестве подтверждения своих слов Долинский опубликовал фотографию из музея Холокоста в Вашингтоне — ее изображение совпадает с опубликованной на странице Порошенко.