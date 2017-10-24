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    Общество

    Порошенко проиллюстрировал депортацию украинцев фото выдворения евреев

    (обновлено: )25050
    Петр Порошенко написал сообщение, приуроченное к годовщине депортации населения западных областей страны в Сибирь. К сообщению он прикрепил фотографию людей с вещами. Глава Украинского еврейского комитета заявил, что президент допустил ошибку.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко допустил ошибку на своей странице в Twitter, прикрепив к сообщению о депортации населения западных областей Украины фотографию депортации евреев в лагеря смерти.

    Порошенко 21 октября написал на своей странице в Twitter сообщение, приуроченное к годовщине депортации населения западных областей страны в Сибирь. К сообщению он прикрепил фотографию людей с вещами.

    Скриншот сообщения

    "Странно, но в твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в Сибирь в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    В качестве подтверждения своих слов Долинский опубликовал фотографию из музея Холокоста в Вашингтоне — ее изображение совпадает с опубликованной на странице Порошенко.

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