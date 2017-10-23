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    Культура

    За долг в 18 копеек. "Софии Киевской" пригрозили отключением света

    (обновлено: )11210
    Заместитель директора заповедника по реставрационным работам Вадим Кириленко назвал предупреждение "Киевэнерго" "шуткой дня" и добавил, что в "Софии Киевской" уже выясняют, "где так "жестко" задолжали".
    Заповедник София Киевская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго", которая является основным поставщиком электроэнергии в столице, направила заповеднику "София Киевская" предупреждение о прекращении электроснабжения за долг в 18 копеек. Об этом сообщил в понедельник заместитель директора заповедника по реставрационным работам Вадим Кириленко.

    "Сегодня получили от ПАО "Киевэнерго" — Предупреждение о прекращении электроснабжения объектов заповедника за наличием долга 0,18 грн. с НДС. Для информации: наша коммуналка — это тысячи кВт/час. и сотни Гкал/час. в месяц", — написал Кириленко в своем аккаунте в Facebook.

    Кириленко назвал данное предупреждение "шуткой дня" и добавил, что в заповеднике уже выясняют, "где так "жестко" задолжали".

    Как сообщалось ранее, киевский метрополитен задолжал за электроэнергию более 7 миллионов долларов, а поставщика воды — компанию "Киевводоканал" и вовсе могут отключить за долги за свет.

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