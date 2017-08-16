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    Культура

    Шнуров вызвал Познера на баттл после скандала

    (обновлено: )35210
    Ранее Владимир Познер сообщил, что интервью в его программе с Сергеем Шнуровым оказалось провальным, в чем виноват, по мнению телеведущего, сам музыкант, так как он "пустой и неинтересный".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг – РИА Новости Украина. Музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вызвал на баттл российского телеведущего Владимира Познера, однако последний назвал это пиаром и отказался принимать участие.

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    "Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные. Площадка значения для меня не имеет – "Слово", Versus или Первый Канал… Как пожелает Познер", — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

    Ранее более 10 миллионов просмотров на YouTube набрал резонансный рэп-баттл (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) между Славой КПСС и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.

    Однако телеведущий принимать участие в баттле отказался. "Это абсолютно пиарная штука. Никакой цели там нет. Я этим заниматься не собираюсь", — сказал Познер РИА Новости.

    Ранее Познер признался, что интервью в программе "Познер" на Первом канале с участием лидера рок-группы "Ленинград", вышедшее в октябре 2016 года, было провальным и виноват в этом, по его мнению, сам Шнуров. Ведущий назвал его "пустым и неинтересным". Интервью стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях: в частности в YouTube-аккаунте Первого канала его посмотрели 2,5 миллиона раз.

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