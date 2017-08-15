Познер о Шнурове: никакой, пустой, неинтересный

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Известный тележурналист Владимир Познер признался, что интервью в программе "Познер" на российском Первом канале с участием лидера рок-группы "Ленинград" было провальным и виноват в этом, по его мнению, сам Сергей Шнуров (Шнур).

"Мне сказали, что надо взять интервью у Сергея Шнурова, так как он находится на пике популярности и все такое. Ну пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!", — сказал Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

По словам журналиста, он наслышан, что Шнуров потом сказал, что ему у Познера было скучно. Это признание Шнуров ранее также сделал в интервью радио Baltkom.

"Да, я знаю, что он потом пожаловался, что у Познера было скучно, мол, ему 80 лет, но что он еще мог сказать. Но, действительно, чем он мог взять меня на эфире — матом? Нет. Он провалил это интервью. Я ничего не узнал, ничего!", — посетовал Познер.

При этом журналист отметил, что согласен, что в провале интервью вся вина обычно ложится на интервьюера, но это был, по его словам, не тот случай.

"Шнур был каким-то беспомощным. Он в перерывах закуривал нервно, при том, что в студии курить нельзя. Я говорил ему об этом, но он ничего не мог с собой поделать", — добавил Познер.

Ранее радиостанции Baltkom Шнуров заявил, что на интервью у Познера ему было скучно. "Мне было дико скучно. Было понятно, что есть определенная точка зрения по поводу меня, "Ленинграда" и всего, что мы делаем. А разубеждать людей я не люблю, мне было совсем неинтересно. Послушайте, Познеру за 80 лет, зачем мне ему что-то объяснять?" — сказал Шнуров.

Он также подчеркнул, что должен был прийти на интервью к Познеру, так как в тот момент являлся сотрудником Первого канала.

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"Я тогда был сотрудником Первого канала, и мне нужно было туда сходить, хотя мне никогда не хотелось идти на программу к Познеру. У меня нет пиетета к этому человеку, это не как будто бы я сходил на исповедь к Господу Богу", — рассказал лидер "Ленинграда".

Интервью со Шнуровым вышло в программе "Познер" на Первом канале 10 октября 2016 года и стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях.