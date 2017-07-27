Мадонна согласилась на компенсацию за вторжение в личную жизнь

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Американская певица Мадонна и ее приемные дочери согласились на выплату денежной компенсации от издательской компании DMG Media за "вторжение в личную жизнь", передает телеканал Би-би-си.

Мадонна подала в суд на компанию DMG Media, ранее известную как Associated Newspapers, в связи с январской публикацией газеты Mail Online. В статье, которая появилась до официального удочерения близнецов, содержалась подробная информация об их именах, возрасте и расе. Там также сообщалось, что девочки находились в детском доме в Малави и рассматривается заявление об их удочерении Мадонной.

Адвокат певицы Дженни Афья сообщила, что статья, опубликованная во время процесса усыновления, могла "угрожать целостности и/или результатам процесса усыновления, которые могли бы иметь роковые последствия для девочек и могли бы изменить их жизнь". "Mail Online опубликовали это в то время, когда, как следовало оценить журналистам, у Мадонны не было возможности защитить девочек от вреда", — приводит телеканал слова адвоката.

По словам адвоката, Мадонна подала в суд, поскольку в публикации были названы имена девочек до их удочерения, что угрожало их безопасности. По ее словам, издатель согласился выплатить Мадонне судебные издержки и компенсацию за нанесенный ущерб. Сумма компенсации не сообщается. Полученные деньги Мадонна собирается пожертвовать педиатрической хирургической больнице в Малави.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, певица не присутствовала в суде на слушании Высокого суда Лондона, которое проходило в четверг.

В феврале Мадонна сообщила, что удочерила девочек-близняшек из восточноафриканской республики Малави после соответствующего разрешения верховного суда страны. В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика, а в 2009 году — девочку. Кроме того, у Мадонны есть сын от брака с Гаем Ричи и дочь, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.