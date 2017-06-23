Стало известно настоящее имя Бэнкси

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Музыкант группы Massive Attack, графиттист Роберт Дель Ная, возможно, является уличным художником Бэнкси, пишет Fact Magazine.

Так, британский диджей Goldie случайно проговорился, назвав настоящее имя Бэнкси — Роберт.

"Возьмите округлые буквы, напишите ими на футболке Banksy — и дело сделано. Все, ее можно продавать. Никакого неуважения к Роберту, он блестящий художник. Думаю, он перевернул мир искусства с ног на голову", — сказал диджей, не уточнив подробности.

Таким образом, имя Роберта Дель Ная соответствует теории о том, что он и является уличным художником, который известен под псевдонимом Бэнкси. Личность художника на данный момент достоверно не установлена. Ранее в СМИ также публиковалась информация о том, что художником является Робин Каннингем.