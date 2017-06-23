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    Культура

    Стало известно настоящее имя Бэнкси

    (обновлено: )146
    Британский диджей Goldie случайно проговорился о личности художника Бэнкси, назвав имя Роберт, однако других подробностей не уточнил. Таким образом, вероятно, что под псевдонимом скрывается участник группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
    Граффити Бэнкси
    Banksy

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Музыкант группы Massive Attack, графиттист Роберт Дель Ная, возможно, является уличным художником Бэнкси, пишет Fact Magazine.

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    Так, британский диджей Goldie случайно проговорился, назвав настоящее имя Бэнкси — Роберт.

    "Возьмите округлые буквы, напишите ими на футболке Banksy — и дело сделано. Все, ее можно продавать. Никакого неуважения к Роберту, он блестящий художник. Думаю, он перевернул мир искусства с ног на голову", — сказал диджей, не уточнив подробности.

    Таким образом, имя Роберта Дель Ная соответствует теории о том, что он и является уличным художником, который известен под псевдонимом Бэнкси. Личность художника на данный момент достоверно не установлена. Ранее в СМИ также публиковалась информация о том, что художником является Робин Каннингем.

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