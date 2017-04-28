Джамала поделилась новыми фото со свадьбы

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Сусанна Джамаладинова (Джамала) и ее жених Бекир Сулейманов в среду стали законными мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в Исламском культурном центре.

Пара поженилась по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Предложение руки и сердца Бекир Сулейманов сделал Джамале еще в ноябре прошлого года.

Джамала, facebook Свадьба Джамалы

Джамала, facebook Свадьба Джамалы

Джамала, facebook Свадьба Джамалы

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Напомним, Джамала заняла первое место в финале Евровидения-2016.



