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    Культура

    Джамала поделилась новыми фото со свадьбы

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    Свадьба Джамалы
    Джамала, facebook

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Сусанна Джамаладинова (Джамала) и ее жених Бекир Сулейманов в среду стали законными мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в Исламском культурном центре.

    Пара поженилась по всем традициям свадебного обряда крымских татар. Предложение руки и сердца Бекир Сулейманов сделал Джамале еще в ноябре прошлого года.

    Джамала, facebook
    Свадьба Джамалы
    Джамала, facebook
    Свадьба Джамалы
    Джамала, facebook
    Свадьба Джамалы

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    Напомним, Джамала заняла первое место в финале Евровидения-2016.


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