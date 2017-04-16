Козловский готовится к свадьбе и собирается за границу, несмотря на запрет

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Виталий Козловский и его невеста-модель Рамина Эсхакзай готовятся к свадьбе и собираются выехать за границу, несмотря на то, что певцу запрещено покидать пределы страны. Об этом сообщает ТСН.

По словам Козловского, он сделал предложение о женитьбе в свой день рождения — 6 марта. "Просто я понял, что в моей жизни наступил такой этап: или я это делаю сейчас, или я это сделаю еще неизвестно через сколько времени. Этот весомый и, на первый взгляд, сложный, но шаг – и уже сейчас я готовлюсь к празднику" — сказал певец.

Его избранница настаивает на скромной свадьбе. В планах пары — поездка за границу. На вопрос, как влюбленные планируют обойти запрет покидать территорию Украины, Козловский ответил: "Мы работаем над этим вопросом, честным путем переговоров".

Государственная исполнительная служба при Министерстве юстиции запретила Виталию Козловскому выезд за границу до 1 января 2099 года. Такая мера избрана в связи с нарушением Козловским авторских прав и постоянным невыполнением судебных решений в пользу УМИГ – Украинской музыкальной издательской группы.

После того, как певец разорвал отношения со своим предыдущим продюсером Игорем Кондратюком, тот запретил ему исполнять песни из репертуара, созданного за время их сотрудничества.