Альбом Канье Уэста установил мировой рекорд

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Альбом The Life Of Pablo американского рэпера Канье Уэста установил рекорд, став первой в истории музыки пластинкой, получившей платиновый статус исключительно благодаря интернет-стримингу, сообщает Pitchfork.

Пластинку послушали онлайн более трех миллиардов раз пользователи по всему миру.

Отмечается, что The Life Of Pablo также стал первым альбомом, попавшим в чарт Billboard 200 при том, что не был издан на физическом носителе и был доступен только в сети.

Канье Уэст — лауреат 21 премии "Грэмми". Его диски восемь раз получали платиновый статус.

Напомним, в конце минувшего года фанаты освистали Канье Уэста во время концерта в Сан-Хосе после того, как он произнес длинную речь о расизме и иммиграции во время своего концерта. Позже стало известно, что рэпер попал в больницу, где согласился пройти лечение от стресса и переутомления.