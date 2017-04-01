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    Культура

    Мир отмечает 1 апреля - День смеха

    (обновлено: )79
    Первое упоминание о празднике датируется 1686 годом, когда английский писатель Джон Обри упомянул Fools Holiday. Одна из версий происхождения праздника связана с переходом на Григорианский календарь.
    Клоуны. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, в мире отмечают День смеха или День дурака, во время которого принято разыгрывать друзей и родственников или подшучивать над ними.

    Юморина в Одессе. Архивное фото
    RIA News Сергей Поляков | Перейти в фотобанк
    День смеха. Справка

    Еще в 1539 году фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения именно 1 апреля.

    Однако первое упоминание о празднике датируется 1686 годом, когда английский писатель Джон Обри упомянул Fools Holiday (Праздник Дураков). Одна из версий происхождения праздника связана с переходом на Григорианский календарь, который был введен в 1582 году. Тогда Новый год был весенним праздником и отмечался с 25 марта по 1 апреля.

    В 1563—1564 годах король Карл Девятый  реформировал во Франции календарь. Вместе с тем, некоторые люди продолжали отмечать Новый год по старому стилю, другие же смеялись над ними, преподносили им шуточные подарки и назвали "апрельскими дураками". 

    Теперь этот праздник популярен во всем мире.

    Напомним, в Одессе в пятницу, 31 марта, открылся 7-й международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада".

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