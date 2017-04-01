Мир отмечает 1 апреля - День смеха

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, в мире отмечают День смеха или День дурака, во время которого принято разыгрывать друзей и родственников или подшучивать над ними.

Еще в 1539 году фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения именно 1 апреля.

Однако первое упоминание о празднике датируется 1686 годом, когда английский писатель Джон Обри упомянул Fools Holiday (Праздник Дураков). Одна из версий происхождения праздника связана с переходом на Григорианский календарь, который был введен в 1582 году. Тогда Новый год был весенним праздником и отмечался с 25 марта по 1 апреля.

В 1563—1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Вместе с тем, некоторые люди продолжали отмечать Новый год по старому стилю, другие же смеялись над ними, преподносили им шуточные подарки и назвали "апрельскими дураками".

Теперь этот праздник популярен во всем мире.

Напомним, в Одессе в пятницу, 31 марта, открылся 7-й международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада".