Производитель ховербордов подал в суд на Дженнифер Лопес

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Американская компания по производству ховербордов Sidekick Group Corp подала в суд на известную певицу Дженнифер Лопес, обвинив ее в нарушении договора, сообщает TMZ.

Отмечается, что Sidekick Group Corp бесплатно предоставила Дженнифер Лопес 42 ховерборда для ее концерта All I Have в Лас-Вегасе. Взамен певица должна была некоторое время публиковать рекламные посты для компании в Instagram и Twitter.

Представители Sidekick Group Corp утверждают, что Лопес опубликовала лишь одно рекламное сообщение, которое позже удалила.

Теперь компания требует 54 тысячи долларов за ховерборды, которые были специально модифицированы по запросу Лопес для ее шоу.

Напомним, в прошлом году французский изобретатель Фрэнки Запата, разработчик реактивного ховерборда Flyboard Air, побил предыдущий рекорд Книги Гиннеса по дальности полета.