Испытания усовершенствованного российского ховербайка

Разработка российских инженеров представляет собой пилотируемый дрон, способный переносить по воздуху грузы весом до 120 килограммов, находиться в воздухе до 27 минут и подниматься на высоту до 10 метров. В полете аппарат достигает скорости 50 километров в час.

Первая модель ховербайка Scorpion 1 была продемонстрирована публике летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что французский изобретатель Фрэнки Запата, разработчик реактивного ховерборда Flyboard Air, побил предыдущий рекорд Книги Гиннеса по дальности полета, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.