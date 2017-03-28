Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Российский певец, экс-солист группы "Парк Горького" Николай Носков был доставлен в подмосковный клинический госпиталь "Лапино". Об этом сообщается на сайте исполнителя.

Согласно данным, Носков проходит курс интенсивной терапии.

"Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", — пишут представители певца.

17 марта в пресс-службе Носкова объявили о переносе мартовских концертов исполнителя на осень.

Отметим, что 61-летний Носков — пятикратный обладатель премий "Золотой граммофон". Он выступал в составе групп "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай", а также выпустил пять сольных альбомов. Последняя пластинка, "Без названия", вышла в 2012 году.

В марте сообщалось, что французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей борется с онкологическим заболеванием.