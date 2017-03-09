Певец Джонни Холлидей болен раком

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей борется с онкологическим заболеванием. Об этом артист сообщил в Twitter в четверг, 9 марта.

По словам певца, у него обнаружили раковые клетки несколько месяцев назад. Он отметил, что находится в хорошей физической форме.

"Сегодня моей жизни ничего не угрожает", — написал Холлидей.

73-летний музыкант пообещал своим поклонникам, что они скоро увидят его на сцене.

Напомним, в конце мая 2016 года американский актер Мигель Феррер, известный своими ролями в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Робокоп", скончался на 62-м году жизни от рака гортани.