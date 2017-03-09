наверх
09.03.201711:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Культура

    Певец Джонни Холлидей болен раком

    (обновлено: )25
    Как рассказал сам артист на своей странице в Twitter, у него обнаружили раковые клетки несколько месяцев назад. Он отметил, что находится в хорошей физической форме.
    Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей
    @JohnnySjh

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей борется с онкологическим заболеванием. Об этом артист сообщил в Twitter в четверг, 9 марта.

    По словам певца, у него обнаружили раковые клетки несколько месяцев назад. Он отметил, что находится в хорошей физической форме.

    "Сегодня моей жизни ничего не угрожает", — написал Холлидей.

    73-летний музыкант пообещал своим поклонникам, что они скоро увидят его на сцене.

    Напомним, в конце мая 2016 года американский актер Мигель Феррер, известный своими ролями в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Робокоп", скончался на 62-м году жизни от рака гортани.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
      Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
      Роман Насиров. Архивное фото
      Зря болел. Суд арестовал Насирова
      Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
      Гаага рассматривает иск Украины к России
      Машина Красного Креста в аэропорту Донецка
      Блокада Донбасса: нет дыма без угля