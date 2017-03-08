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    Скарлетт Йоханссон добивается расторжения "безнадежного" брака – СМИ

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    Актриса во вторник подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что её брак "безнадежно разрушен". Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью.
    Актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
    REUTERS Mario Anzuoni

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком, пишет газета New York Post.

    Скарлетт Йоханссон
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Скарлетт Йоханссон отмечает 30-летие

    Актриса во вторник подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что её брак "безнадежно разрушен". Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле.

    "Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует немного. Это будет интересный процесс", — цитирует издание адвоката Дориака Нарольда Мэйерсона.

    По данным издания, Йоханссон и французский журналист Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери, два месяца назад голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком минувшим летом.

    В 2016 году 32-летняя Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

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