Скарлетт Йоханссон добивается расторжения "безнадежного" брака – СМИ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком, пишет газета New York Post.

Актриса во вторник подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что её брак "безнадежно разрушен". Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле.

"Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует немного. Это будет интересный процесс", — цитирует издание адвоката Дориака Нарольда Мэйерсона.

По данным издания, Йоханссон и французский журналист Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери, два месяца назад голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком минувшим летом.

В 2016 году 32-летняя Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.