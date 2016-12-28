Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых "кассовых" актеров года

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон заняла первую строчку в рейтинге самых "кассовых" актеров уходящего года по версии журнала Forbes.

Фильм "Первый мститель: Противостояние" при участии Йоханссон стал лидером мирового проката: на него было продано билетов на 1,2 млрд долл.

После актрисы в рейтинге следует Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби.

В рейтинге также отметились Эми Аламс, с которой не так давно в прокат вышел фильм "Прибытие", Бен Аффлек, Генри Кавилл, Райан Рейнольдс, Фелисити Джонс и Уилл Смит с 775 млн долл по продажам билетов.

Ранее сообщалось о выходе нового трейлера "Чужой".