В центре Варшавы появится сквер имени Стуса

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В польской столице появится сквер имени украинского поэта и диссидента Василия Стуса, передает Польское Радио.

Как уточняется, соответствующее постановление принял Городской совет Варшавы.

"Представление сделала группа депутатов вместе с Объединением украинский, поддерживаемая депутатами в основном из "Гражданской платформы ". И мы нашли такой скверик, собственно, в центре Варшавы, на аллее Независимости, неподалеку от улицы Рацлавицкой. Это небольшой скверик. Но не об этом речь. И в четверг окончательно состоялось голосование по этому вопросу на сессии Городского совета Варшавы. Поэтому, решение уже принято", — сказала депутат горсовета Варшавы, председатель Комиссии по вопросам городских названий Анна Негребецкая-Бичевская.

Объясняя выбор патрона для этого сквера, Негребецкая-Бичевская сказала, что Стус — это "такая фигура, о которой нельзя забывать".

"Это человек, который имел очень большое значение для Украины и людей… И это была довольно трагическая фигура, не так ли? И немногие о нем говорит, в любом случае в Польше действительно о Стусе вспоминают очень редко", — сказала она.

Сквер им. Василия Стуса будет уже вторым местом в польской столице, названным в честь украинских поэтов. Ранее в Варшаве появился сквер им. Тараса Шевченко, где в 2002 году был воздвигнут памятник.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, известным боксером Владимиром вручили ключи от квартиры сестре поэта Василия Стуса Марии.