наверх
10.02.201718:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Культура

    В центре Варшавы появится сквер имени Стуса

    (обновлено: )1610
    Сквер им. Василия Стуса будет уже вторым местом в польской столице, названным в честь украинских поэтов. Ранее в Варшаве появился сквер им. Тараса Шевченко, где в 2002 году был воздвигнут памятник.
    Портрет Василия Стуса на книге. Архивное фото
    Радио Свобода

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В польской столице появится сквер имени украинского поэта и диссидента Василия Стуса, передает Польское Радио.

    Как уточняется, соответствующее постановление принял Городской совет Варшавы.

    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве

    "Представление сделала группа депутатов вместе с Объединением украинский, поддерживаемая депутатами в основном из "Гражданской платформы ". И мы нашли такой скверик, собственно, в центре Варшавы, на аллее Независимости, неподалеку от улицы Рацлавицкой. Это небольшой скверик. Но не об этом речь. И в четверг окончательно состоялось голосование по этому вопросу на сессии Городского совета Варшавы. Поэтому, решение уже принято", — сказала депутат горсовета Варшавы, председатель Комиссии по вопросам городских названий Анна Негребецкая-Бичевская.

    Объясняя выбор патрона для этого сквера, Негребецкая-Бичевская сказала, что Стус — это "такая фигура, о которой нельзя забывать".

    "Это человек, который имел очень большое значение для Украины и людей… И это была довольно трагическая фигура, не так ли? И немногие о нем говорит, в любом случае в Польше действительно о Стусе вспоминают очень редко", — сказала она.

    Сквер им. Василия Стуса будет уже вторым местом в польской столице, названным в честь украинских поэтов. Ранее в Варшаве появился сквер им. Тараса Шевченко, где в 2002 году был воздвигнут памятник.

    Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, известным боксером Владимиром вручили ключи от квартиры сестре поэта Василия Стуса Марии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Франц Клинцевич
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Словении Б. Пахором
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе