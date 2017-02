Певица Вера Линн намерена отметить свое 100-летие выходом нового альбома

73

В альбоме Vera Lynn 100 будут представлены такие композиции, как "Мы встретимся снова" (We'll Meet Again) и "Белые скалы Дувра" (White Cliffs of Dover), которые стали национальными символами британской культуры ХХ века.