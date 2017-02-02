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    Культура

    Певица Вера Линн намерена отметить свое 100-летие выходом нового альбома

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    В альбоме Vera Lynn 100 будут представлены такие композиции, как "Мы встретимся снова" (We'll Meet Again) и "Белые скалы Дувра" (White Cliffs of Dover), которые стали национальными символами британской культуры ХХ века.
    Певица Вера Линн. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Легендарная британская певица военных лет дама Вера Линн планирует отметить свое столетие выходом сборника своих классических произведений, прошедших цифровую обработку, передает агентство Рейтер.

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    В альбоме Vera Lynn 100 будут, в частности, представлены такие композиции, как "Мы встретимся снова" (We'll Meet Again) и "Белые скалы Дувра" (White Cliffs of Dover), которые стали национальными символами британской культуры ХХ века. Планируется, что альбом поступит в продажу 17 марта, за три дня до столетнего юбилея певицы.

    "Поистине удивительно, что людям продолжают нравиться эти песни, появившиеся так много лет назад, и они вновь переживают эмоции того времени. В конце концов, я просто выполняю свою работу как певица, и для меня по-настоящему удивительно еще раз слышать свои песни, представленные так красиво, в совершенно новом виде", — сказала сама Линн.

    В 2009 году Линн стала самой пожилой из ныне живущих британских исполнителей, чей диск попал на первую строчку хит-парада самых популярных альбомов страны. Альбом лучших песен Линн, выпущенный к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны, оставил позади даже вышедшее на прилавки магазинов на прошлой неделе оцифрованное собрание записей легендарной группы Beatles, а также записи современных британских исполнителей.

    Ранее сообщалось, что известная американская певица Джанет Джексон впервые родила в возрасте 50 лет.

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