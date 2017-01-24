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    Культура

    Кадыров присвоил Маслякову звание "Народный артист Чечни"

    (обновлено: )5320
    Согласно Указу Главы ЧР от 18 января 2017 года, звание ведущему КВН присвоено за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность.
    Бессменный ведущий КВН Александр Масляков
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв – РИА Новости Украина. Бессменному ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

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    "Согласно Указу Главы ЧР от 18 января 2017 года, звание присвоено за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность", — отметили в пресс-службе.

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    Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. На телевидении работает с 1964 года. Был ведущим программ "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки!" и др. Масляков является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК". Имеет награды, среди которых "ТЭФИ" (2002 г.), орден Александра Невского (2015 г).

    Ранее сообщалось, что дирижеру Национальной оперы Украины Герману Макаренко присвоено звание "Артист ЮНЕСКО во имя мира".

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