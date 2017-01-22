Тина Кароль получила звание Народный артист Украины

Тина Кароль стала народной артисткой Украины 22 января 2017 года. Об этом говорится в указе главы государства "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины", размещенном на его сайте.

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В документе отмечается, что Тина Кароль — артистка из Киева. Среди награжденных Порошенко человек — также председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок.

"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Элмара Брока — председателя Комитета Европарламента по иностранным делам, гражданина Федеративной Республики Германия, г. Брюссель", — отмечается в документе.

Также, согласно указу, орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Орденом Свободы президент наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова.