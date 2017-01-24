Актриса Людмила Савельева отмечает во вторник 75-летие

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Народная артистка РСФСР, киноактриса Людмила Михайловна Савельева родилась 24 января 1942 года в Ленинграде.

В 1962 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета) имени А.Я. Вагановой и была принята в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр).

С 1967 года актриса работала в труппе Государственного театра киноактера.

Играла в спектакле "Цена" в театре "У Никитских ворот" (1989).

В кино Людмила Савельева дебютировала в 1964 году в фильме-балете "Спящая красавица".

Всемирную известность актрисе принесла роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир". Съемки эпохальной киноленты продолжались несколько лет (1965-1967), еще до их окончания фильм был куплен для кинопроката Америкой и Японией. В картине был задействован весь цвет советского кино: Вячеслав Тихонов, Василий Лановой, Олег Ефремов, Анатолий Кторов, Анастасия Вертинская, Владислав Стржельчик, Олег Табаков, Ирина Скобцева и сам Сергей Бондарчук, сыгравший Пьера Безухова. Фильм с огромным успехом прошел по всему миру, а в США в 1968 году он был удостоен премии "Оскар" как лучший зарубежный фильм.

На Московском кинофестивале за роль Наташи Ростовой юная Савельева получила сразу две награды — за лучший дебют и приз зрительских симпатий.

Следующую роль Серафимы Корзухиной в фильме "Бег" по Михаилу Булгакову (режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов) Людмила Савельева сыграла в 1970 году.

В этом же году Савельева сыграла Нину Заречную в картине Юлия Карасика "Чайка". Фильм был отмечен "Серебряным Хьюго" за лучшую экранизацию классического произведения и мастерство актерского ансамбля на Международном кинофестивале в Чикаго (1973).

В 1970 году актриса снялась в главной роли вместе с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни во французско-итальянской мелодраме "Подсолнухи".

Затем она сыграла главные роли в фильмах "Всадник без головы" (1973), "Юлия Вревская" (1977), "Шел четвертый год войны" (1983), снималась в картинах "С вечера до полудня" (1981), "Шляпа" (1981), "Нам не дано предугадать" (1984), "Успех" (1984), "Чужая Белая и Рябой" (1986), "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989), "Сюжет для двух рассказов" (1991).

После перерыва Людмила Савельева вернулась в кинематограф, снявшись в 1999 году в философской притче Владимира Наумова "Тайна Нардо, или Сон белой собаки". После этого последовали главная роль в драме Сергея Соловьева "Нежный возраст" (2000), роли в картине Владимира Наумова "Часы без стрелок" (2001) и детективном сериале Вячеслава Криштофовича "Седьмое небо" (2006).

В 2009 году актриса сыграла княгиню Щербацкую в фильме Сергея Соловьева "Анна Каренина" по роману Льва Толстого.

Людмила Савельева — народная артистка РСФСР (1985). Актриса награждена орденами Трудового Красного Знамени и Кирилла и Мефодия I степени (Болгария).

Удостоена специального диплома за лучший дебют на МКФ в Москве (1965), призов МКФ в Чикаго (1973), МКФ в Сорренто (1973), МКФ в Варне (1978).

В 2001 году Савельева была отмечена Призом Веры Холодной.

Людмила Савельева замужем за актером, народным артистом России Александром Збруевым. В 1968 году у них родилась дочь Наталья, которая подростком снялась в фильме "Если верить Лопотухину".