Известного в РФ барда обвиняют в мошенничестве на 36 млн руб

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Известный российский бард и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса на сумму 36 миллионов рублей (около 9 млн грн), сообщает РИА Новости со ссылкой на Свердловский областной суд.

По данным местных СМИ, Новиков проходит по делу экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, которому ранее предъявили обвинение по статье "мошенничество по предварительному сговору, совершенное группой лиц".

Ранее в суде сообщали, что в пятницу в 12.00 по местному времени (9.00 по Киеву) изберут меру пресечения Шилиманову, а в 14.00 (11.00 по Киеву) — Новикову.

"Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков ЖК "Бухта-Квинс". Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 миллионов рублей", — говорится в сообщении суда.

Комментарием следственных органов РИА Новости не располагает.

Александр Новиков — советский и российский автор-исполнитель песен в жанре "русский шансон". Новиков является лауреатом общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс" и неоднократным лауреатом премии "Шансон года". В 1985 году бард был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако в 1990 году освобожден. Позднее Верховный суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления.