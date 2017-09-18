Соцсети: вместо ЕС — США. Новый украинский праздник - День Благодарения?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Давненько в центре столицы не было столь многолюдно. В минувшее воскресенье, 17 сентября, в центре Киева собрались несколько тысяч человек, дабы отметить праздник Дня Благодарения.

Организатором Дня выступил Совет евангельских протестантских церквей Украины, а приурочили данное событие к празднованию 500-летия Реформации. Апофеозом праздника стало выступление всемирно известного мотивационного тренера из Австралии Ника Вуйчича.

Вот только далеко не все украинцы обрадовались минувшему празднованию, о чем свидетельствуют многочисленные коменты в соцсетях: "Если на уровне государственных праздников на три дня перекрывают Крещатик для американского праздника Благодарения, легко понять, какое государство вами действительно правит";

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"Кто-то может объяснить, что это за новый украинский праздник — День благодарения? Мы уже случаем в США не вступили? Ну, раз в ЕС не берут…". "А почему вы говорите, что День благодарения не имеет отношения к Украине?! Уголь в пакетах, индейка. Аборигены радостно подпрыгивают", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook