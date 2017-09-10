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    Культура

    После празднования Дня города днепряне ночевали на лавках – спецкор

    (обновлено: )61001
    Мероприятие было организовано шикарно, однако не обошлось и без ложки дегтя. Об этом в эфире «ГС» рассказал журналист из Днепра Андрей Никитин.
    Празднование Дня города в Днепре
    dnepr.info

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. На этих выходных Днепр отмечает День города. Празднование началось накануне: центром города прошлось гигантское семитысячное карнавальное шествие. Были организованы различные флешмобы, а поздравить Днепр с Днем рождения приехал и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Удался ли праздник таким, как его планировали, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал журналист из Днепра Андрей Никитин.

    "Все было шикарно, единственно, что вчера в полночь в центре города было порядка 40 тысяч человек, и единственный минус, наверное, празднования, что не все смогли нормально разъехаться по домам. С транспортной инфраструктурой у нас действительно есть проблема, потому что маршрутов было мало, и, к сожалению, некоторые остались ночевать, грубо говоря, на лавках в центре города, те, кто живут в спальных районах", — отметил спецкор. 

    Ранее сообщалось, что в Днепре семь экипажей полиции ловили громкого ночного нарушителя. По словам свидетеля, некто посреди ночи устроил концерт с завыванием, который слышен был во всем районе. Не выдержав, мужчина вызвал полицию.

     

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